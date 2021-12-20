В Совфеде обсудили план развития Норильска

В Совете Федерации обсудили план социально-экономического развития Норильска. До 2035 года на эти цели будет направлено 120 млрд рублей, передает телеканал «Известия».

Большую часть суммы — 81 млрд — выделила российская компания «Норникель». Как сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, средства пойдут на реновацию жилищного фонда города, а также на строительство, ремонт и реконструкцию объектов коммунальной и социальной инфраструктуры.

«Городу нужна качественная, высокотехнологичная реновация жилищного фонда, рассчитанная на длительную эксплуатацию в условиях Арктики. Иначе через 15–20 лет опять придется всё перестраивать, поэтому прошу обратить внимание в первую очередь на качество возводимого нового жилья. Не менее важная задача — ремонт коммунальной инфраструктуры», — подчеркнула она.

Матвиенко отметила, что, согласно докладам, более 30% от общей протяженности магистральных коллекторов находится в ветхом или аварийном состоянии.

«Следующий острый для города вопрос — состояние социальной сферы. Сегодня мы уже видели на макетах, впервые за много лет запланировано строительство школы на 1100 мест, детского сада на 270 мест и современной поликлиники», — добавила председатель Совфеда.

Между тем президент «Норильского никеля» Владимир Потанин сообщил, что компания выделит дополнительно еще 150 млрд на развитие города.

«Такого рода отношение Совета Федерации, правительства накладывает дополнительную ответственность на компанию. В качестве, если хотите, доказательств того, что это действительно так, компанией принято решение о выделении 150 млрд рублей дополнительно к тем 120, которые зафиксированы в соглашении, для того чтобы эти задачи решить полностью и, как вы говорите, Валентина Ивановна, через 20 лет потом не возвращаться по следам, так сказать, по нашим назад. (…) Я думаю, Валентина Ивановна, что мы сможем ответить на ваши, так сказать, пожелания, чтобы в 23-му году, к юбилею Норильска, жители его и работники ощутимо увидели результаты того переосмысления, которое у нас произошло по вашей инициативе, за что вам отдельное, Валентина Ивановна, спасибо», — заключил он.

Кроме того, «Норникель» планирует направить на инвестиции 2,5 трлн рублей. Средства, в частности, помогут решить экологические проблемы.

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