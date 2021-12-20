Одну из самых старых сосен России нашли в Хабаровском крае

В Хабаровском крае нашли кедровую сосну-долгожителя. Ей более 400 лет. Одно из старейших деревьев в России обнаружили во время государственного учета лесов.

Как пишет Transsibinfo.com, таких деревьев в стране всего три. И два из них растут на Дальнем Востоке. Речь идет об остроконечном тисе в Приморье и кедровой сосне в Хабаровском крае.

Сосна-долгожитель достигает в высоту 38 м. Несмотря на свой возраст, она остается живой, не болеет и не засыхает.

Специалисты считают, что именно кедровые сосны чаще всего оказываются долгожителями. На планете есть экземпляры, которым около 0,5 тыс. лет.