«Газпром» отчитался об объеме экспортных поставок за прошедшие одиннадцать с половиной месяцев 2021-го. Фактически уже можно подводить предварительные итоги года. И, согласно ряду оценок, эти итоги можно считать неутешительными: поставки в страны ЕС могут оказаться минимальными с 2015 года. Получается, правы европейские политики, которые обвиняют российскую сторону в недопоставках газа и намеренном затягивании энергетического кризиса? Вот и фьючерс на газ снова устремился в заоблачные дали, преодолев отметку в $1700 за тыс. кубометров на торгах 20 декабря. Давайте разберемся.

Экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья увеличился на 8,2 млрд куб. м (или на 4,8%) и достиг 178,1 млрд куб. м. С одной стороны, это более чем хороший показатель, который дает повод прогнозировать итоговый рост поставок на западном и восточном направлениях до 185–186 млрд куб. м. Это, конечно, меньше пиковых значений, которые пришлись на 2017–2019 годы (194,4, 201,8 и 199,2 млрд куб. м соответственно). Но больше уровня прошлого года, а также вполне сопоставимо с показателем 2016-го (179,3 млрд куб. м). Если же мы сравним с первой половиной 2010-х годов, то предварительные оценки 2021-го покажутся и вовсе выдающимися.

Однако с конца 2019 года «Газпром» осуществляет трубопроводные поставки не только на западном, но и на восточном направлении (в КНР). Притом экспорт в Китай последовательно увеличивается. В этом году он, скорее всего, превысит 10 млрд куб. м. А учитывая, что в Турцию будет прокачано примерно на 75–80% больше газа, чем за весь прошлый год, и объем поставок составит порядка 26–29 млрд куб. м, то на долю стран Евросоюза действительно остаются не столь впечатляющие показатели, которых можно было бы ожидать, учитывая постоянные жалобы Брюсселя и некоторых европейских политиков на недопоставки в регион голубого топлива.

Невольно закрадывается подозрение, что люди, говорящие о преднамеренном сдерживании объема поставок из России в Европу, правы в том, что у «Газпрома» есть коварный план.

Стоит, однако, заметить, что список стран ЕС, которые уже получили больше российского трубопроводного газа, чем за весь 2020 год, выглядит весьма впечатляюще. В нем не только крупнейшие покупатели вроде Германии и Италии, но вечно недовольная и непрерывно скандалящая Польша. Всего в списке 11 членов Евросоюза.

Если же посмотреть на динамику восстановления добычи, то по итогам 2021 года «Газпром», скорее всего, достигнет 500–510 млрд куб. м. Это уже соответствует уровню весьма успешного 2019 года. Заметно увеличился спрос на внутреннем рынке.

Самое примечательное, что за прошлый отопительный сезон в России из подземных хранилищ газа (ПХГ) было отобрано 60,6 млрд куб. м. Это вполне сопоставимо с суммарным объемом, отобранным из ПХГ Европы (около 66–67 млрд куб. м). И эти объемы необходимо было восполнить. У нас организация энергетических рынков немного отличается от таковой в ЕС. Подготовка к сезону максимального отбора голубого топлива в России происходит планомерно и централизованно. А ситуация, при которой динамика заполнения хранилищ снижается из-за опасения маленьких компаний, что они не смогут заработать на перепродаже газа зимой, — невозможна.

Но основная причина меньших поставок в Европу из России не в необходимости заполнять собственные ПХГ. Если сказать максимально обобщенно, то главная причина — в энергокризисе. А точнее, в тех последствиях кризиса, которые наблюдаются на европейском рынке.

Здесь стоит немного отойти в сторону и посмотреть на отчет Международного энергетического агентства, которое заявляет, что мировое производство электроэнергии из угля по итогам 2021-го вырастет на 9% (до рекордных 10 350 ТВт*ч).

В этом году уголь потеснил газ в электроэнергетике из-за роста цен на последний. Также на плечи угольных электростанций легло бремя замещения неожиданно выпавших объемов ветровой генерации. К примеру, в Германии в 2020 году из газа было произведено 57,1 ТВт*ч, из угля — 117,59 ТВт*ч, а из ветра — 131,85 ТВт*ч. А в 2021 году, по состоянию на 19 декабря, из газа — 49,63 ТВт*ч, из угля — 140 ТВт*ч, из ветра — 110,2 ТВт*ч. И вряд ли за оставшиеся неполные две недели ситуация радикальным образом изменится.

Чем дороже становился газ, тем активнее нагружалась угольная генерация. И процесс этот усугублялся снижением коэффициента использования установленной мощности ветроэлектростанций. То есть европейцы сами сокращали спрос на голубое топливо. Безусловно, электроэнергетика — не единственный потребитель этого энергоресурса, но потребитель крайне важный. Спрос на газ в Европе в лучшем случае, скорее всего, немного превысит прошлогодний показатель (544 млрд куб. м).

Учитывая, что российская сторона поставляет голубое топливо в рамках долгосрочных контрактных обязательств, а не прямо на биржу, то справедливо будет сказать, что это не «Газпром» не докладывает газа, а спрос на газ оказался в заложниках высоких цен. Конечно, стоимость российского голубого топлива сейчас ниже актуальных спотовых котировок, но она постепенно растет. И опять же, экспорт «Газпрома» на западном направлении увеличился. Не будь кризиса, поставки были бы выше.

Отсутствие коварного плана у «Газпрома» — это скорее печальная новость для ЕС. Рост фьючерсов, которые априори в условиях кризиса являются продуктом с высокой спекулятивной составляющей, вызван отнюдь не данными о прокачке российского газа, а неосторожными высказываниями руководства ЕС и стран Европы. И не стоит путать фьючерсы с ценами.

Что же касается объема поставок, представим, в новогоднюю ночь случится чудо, и Россия неожиданно увеличит экспорт голубого топлива в Европу. Это окажет лишь кратковременное воздействие на биржевые котировки. Ведь рядом с Евросоюзом существует гигантский премиальный газовый рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Если цены в Евросоюзе вдруг окажутся значительно ниже, чем в АТР, то поставщики СПГ просто переключатся на Восток. Притом в этом процессе будут участвовать как внешние по отношению к ЕС поставщики, так и местные компании, которые охотно займутся реэкспортом.

Отсюда можно сделать простой вывод: без снижения цен в Азии не опустится стоимость газа и в Европе. А пока цены в ЕС не снизятся, не приходится ожидать полного восстановления спроса на голубое топливо. Без этого чрезмерное увеличение закупок в России тоже вряд ли возможно. Если, конечно, не ударят холода. Но это будет совсем другая история.

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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