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Новогоднюю иллюминацию включат на телебашне в Калуге

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Во вторник, 21 декабря, в Калуге зажгут новогоднюю иллюминацию на городской телебашне. Каждый день с 18:00 до полуночи на вышке можно будет увидеть световое шоу и поздравления с праздником.

Новогоднюю атмосферу будут создавать 7,7 тыс. источников света.

Тематическая подсветка телебашни завершится 9 января. С 1 по 3 января огни будут гореть с полуночи до 7:00.

Как отмечает газета «Весть», подсветку на башне Калуге подарили в честь 650-летнего юбилея города.

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