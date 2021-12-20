Новогоднюю иллюминацию включат на телебашне в Калуге
Во вторник, 21 декабря, в Калуге зажгут новогоднюю иллюминацию на городской телебашне. Каждый день с 18:00 до полуночи на вышке можно будет увидеть световое шоу и поздравления с праздником.
Новогоднюю атмосферу будут создавать 7,7 тыс. источников света.
Тематическая подсветка телебашни завершится 9 января. С 1 по 3 января огни будут гореть с полуночи до 7:00.
Как отмечает газета «Весть», подсветку на башне Калуге подарили в честь 650-летнего юбилея города.