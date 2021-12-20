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Движение по участку трассы Симферополь–Евпатория откроют 27 декабря

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Завершено строительство первой очереди трассы Симферополь–Евпатория–Мирный. Запуск движения по ней намечен на 27 декабря, сообщил ИА «Крыминформ» и.о. министра транспорта Крыма Николай Лукашенко. Объект должны принять в эксплуатацию до конца года, уточнил глава министерства.

Трасса является четырехполосной дорогой первой технической категории с расчетной скоростью движения транспорта 120 км/ч.

Дорогу начали строить в феврале 2018 года. Подрядчиком выступает «Центрдорстрой». Строительство разбили на две очереди. В рамках первой очереди работы разложили на два вида: новое строительство от трассы «Таврида» в районе старого терминала аэропорта до села Школьное и реконструкция от Школьного до села Скворцово с расширением трассы до четырех полос.

На реконструируемом участке движение открыли еще в сентябре 2020 года. В июне этого года движение запустили на въездах с Евпаторийского шоссе на «Тавриду».

Вторая очередь будет проходить от села Скворцово в обход города Саки и до Евпатории. Проектировала трассу компания ВАД, которая строила «Тавриду».

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