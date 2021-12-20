Движение по участку трассы Симферополь–Евпатория откроют 27 декабря
Завершено строительство первой очереди трассы Симферополь–Евпатория–Мирный. Запуск движения по ней намечен на 27 декабря, сообщил ИА «Крыминформ» и.о. министра транспорта Крыма Николай Лукашенко. Объект должны принять в эксплуатацию до конца года, уточнил глава министерства.
Трасса является четырехполосной дорогой первой технической категории с расчетной скоростью движения транспорта 120 км/ч.
Дорогу начали строить в феврале 2018 года. Подрядчиком выступает «Центрдорстрой». Строительство разбили на две очереди. В рамках первой очереди работы разложили на два вида: новое строительство от трассы «Таврида» в районе старого терминала аэропорта до села Школьное и реконструкция от Школьного до села Скворцово с расширением трассы до четырех полос.
На реконструируемом участке движение открыли еще в сентябре 2020 года. В июне этого года движение запустили на въездах с Евпаторийского шоссе на «Тавриду».
Вторая очередь будет проходить от села Скворцово в обход города Саки и до Евпатории. Проектировала трассу компания ВАД, которая строила «Тавриду».