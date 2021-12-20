Школы Самарской области получили 70 новых автобусов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал образовательным учреждениям ключи от 70 школьных автобусов. Транспортные средства задействуют на 87 маршрутах для перевозки свыше 1,5 тыс. детей.

За последние три года регион приобрел 315 автобусов. По словам Азарова, на текущий момент парк школьного транспорта соответствует нормативам.

«На будущий год мы заменим еще 23 автобуса. Обязательно это сделаем, и в дальнейшем никогда не допустим, чтобы срок эксплуатации школьных автобусов выходил за нормативы, поскольку это комфорт, безопасность, качество образования детей», — цитирует главу региона НИА «Самара».

Автобусы оснащены системой ГЛОНАСС и тахографами. Помимо безопасности детей в салоне предусмотрен комфорт для водителей.