Во время визита помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в российскую столицу американской стороне были представлены проекты Договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности на основе принципов неделимой и равной безопасности. Согласно одному из них, в ст. 1 Россия предлагает США не предпринимать действий и не осуществлять мероприятий, затрагивающих безопасность другой стороны; не осуществлять мер в области безопасности индивидуально или в рамках военной коалиции (в первую очередь, предполагается НАТО), которые подрывали бы коренные интересы безопасности другой стороны.

Принципиально важной для РФ является ст. 4 Договора, в которой США предлагается взять на себя следующие обязательства: исключить дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении; отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР; не создавать военные базы на территории постсоветского пространства (страны Балтии в него не входят); не использовать инфраструктуру расположенных там стран для ведения любой военной деятельности и не развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Помимо этого, согласно, ст. 5 Договора предлагается воздерживаться от размещения своих вооруженных сил и вооружений в районах, где это воспринималось бы другой стороной как угроза своей национальной безопасности, за исключением такого развертывания в пределах собственных национальных территорий. Избегать полетов тяжелых (стратегических) бомбардировщиков и нахождения надводных боевых кораблей в районах, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны. Совершенствовать механизмы предотвращения опасной военной деятельности в открытом море и в воздушном пространстве. А также не развертывать вне национальной территории ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования (ст. 6) и ядерное оружие (ст. 7).

Конечно, это несколько завышенные ожидания, на которые администрация Джо Байдена, в первую очередь в силу внутреннеполитических причин, пойти не может. Тем более исключена ратификация такого договора Конгрессом США, где двух третей голосов демократов и республиканцев «за» — еще и в преддверии промежуточных выборов в ноябре 2022 года — явно не наберется.

Во-первых, американцы продолжают делать ставку на нанесение по вероятным противникам (РФ, КНР) разоружающего удара ядерным и высокоточным оружием. Именно поэтому они в декабре 2001 года при администрации Буша-младшего вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО). Тогда предполагалось, что ответный удар ракетно-ядерных сил России будет парирован национальной системой ПРО, в том числе передового базирования с баз в Румынии и Польши. И несмотря на низкую эффективность наземной системы ПРО и слишком высокую стоимость аналогичной космической системы, правящая элита США даже в среднесрочной перспективе не собирается отказываться от этого курса.

Во-вторых, вывод американских войск из Афганистана негативно повлиял на имидж демократической администрации США. Формально президент Джо Байден восстановил трансатлантическое единство, но это не устранило проблем Вашингтона в отношениях не только с Берлином, но и Парижем. Серьезный раскол внутри НАТО вносит деятельность Турции. В таких условиях администрация Байдена принципиально не может брать на себя обязательств по отказу от приема в НАТО Грузии и Украины, а тем более по прекращению с ними военного сотрудничества, в том числе в рамках совместных военных учений. Особое беспокойство у нас вызывают такие учения выше бригадного уровня в зонах, соседствующих с Россией и ее союзниками.

В-третьих, усиливающееся противостояние с Китаем подталкивает США к развертыванию ракет средней дальности в Японии и, возможно, даже на территории Республики Кореи. Поэтому положение ст. 7 Договора будет препятствовать ядерному сдерживанию не только РФ, но и КНР.

В-четвертых, в НАТО входят такие государства, как Польша, Румыния и страны Балтии, заинтересованные в обострении отношений с РФ.

С целью оказания давления на США и их союзников текст договора о гарантиях безопасности необходимо обсуждать на экспертном уровне и в СМИ. Такую политику активно проводит МИД России. В частности, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Москва уже сформировала команду для переговоров с США по этому договору. По его мнению, российская сторона «хоть завтра» готова провести дискуссии со своими американскими коллегами, например, в Женеве. А заместитель министра иностранных дел Александр Грушко предупредил НАТО о том, что Москва перейдет в режим создания контругроз, если альянс откажется от российских предложений по безопасности.

Такая позиция МИД России по обеспечению национальной безопасности нашей страны вполне оправдана. Но следует учитывать, что в настоящее время наши гарантии безопасности США не нужны. Американцы по-прежнему считают свое государство единственной сверхдержавой, которая вправе диктовать свою волю всем другим. И такая ситуация, скорее всего, сохранится до 2030 года, когда будут возможны глобальные изменения на рынке финансов. Следовательно, Россия начинает с США трудный и продолжительный диалог, от которого не следует ожидать конкретных результатов в ближайшее время.

Автор — заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, кандидат технических наук

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