Установлена вина главы строительной компании по делу «Зимней вишни»
Суд установил виновность генерального директора строительной компании «ИСК «Ресурс», реконструировавшей здание ТЦ «Зимняя вишня», Никиты Чередниченко по таким преступлениям, как отмывание денег в особо крупном размере. Это следует из приговора по третьему уголовному делу о пожаре в ТЦ, оглашаемом в Центральном районном суде Кемерово в понедельник, 20 декабря.
«Чередниченко совершил легализацию и отмывание денежных средств, совершенное в особо крупном размере лицом с использованием своего служебного положения», — отметила судья.
Как установил суд, Чередниченко, а также бывшая глава Госстройнадзора Кемеровской области Танзили Комкова и ее сын Эдуард Комков получили от Вячеслава Вишневского, бывшего генерального директора управляющей компании ТЦ, 7 млн рублей.
Ранее в этот день суд счел доказанной вину Танзили Комковой в получении взятки и отмывании денег в ходе строительства торгового центра.
В частности, после получения взятки от Вишневского Комкова не привлекала его компанию к ответственности за проведение работ по реконструкции здания под ТРЦ без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации. Средства были перечислены безналичным путем по поддельному договору на проектирование с марта 2013 года по март 2014 года.
По данным прокурора, Комкова и ее бывшая подчиненная Светлана Шенгерей не приняли мер по устранению выявленных в ходе проверки в марте 2014 года нарушений при строительстве и реконструкции здания торгово-развлекательного центра. Шенгерей составила акт обследования с подложными данными о якобы выполненных работах в соответствии с проектной документацией, а Комкова его утвердила.
После этого здание торгового центра ввели в работу с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей. Гособвинение просит назначить фигурантам сроки от восьми до 21 года лишения свободы.
29 октября суд вынес приговор восьми фигурантам первого дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Руководитель тушения пожара Андрей Бурсин был осужден на шесть лет лишения свободы. Его признали виновным в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Начальника караула пожарной части № 2 государственного учреждения «1-й отряд ФПС по Кемеровской области» Сергея Генина по той же статье приговорили к пяти годам лишения свободы.
Адвокаты Бурсина и Генина заявили, что обжалуют решение суда. Всего обвиняемыми по делу проходили восемь человек.
Пожар в ТЦ, унесший жизни 60 человек, в том числе детей, произошел в марте 2018 года из-за короткого замыкания на четвертом этаже здания. Гибели людей, по данным следствия, способствовали нарушения требований пожарной безопасности.