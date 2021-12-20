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СК озвучил версии гибели депутата гордумы Магадана Крамаренко

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В СУ Следственного комитета России по Магаданской области рассматривают стандартный набор версий гибели депутата городской думы Магадана Александра Крамаренко, которого обнаружили мертвым в его офисе на Камчатке. Об этом стало известно в понедельник, 20 декабря.

«В данном случае версии рассматриваются стандартные. В том числе о возможных противоправных действиях в отношении погибшего. И версия о добровольном уходе из жизни со счетов не сбрасывается», — отметил старший помощник руководителя регионального СУ СКР Андрей Макаров.

В ведомстве пояснили, что сейчас идет опрос возможных свидетелей, очевидцев и родственников. Также изучаются записи с камер видеонаблюдения.

По словам Макарова, ведется процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Он уточнил, что для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

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