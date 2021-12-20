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В Стамбуле и Анкаре прошли новые митинги на фоне падения турецкой лиры

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В Стамбуле и Анкаре прошли новые митинги профсоюзов. Трудящиеся выступают против экономической политики властей, передает телеканал «Известия». В Турции снова повысились цены на основные товары. После того как 17 декабря национальная валюта обновила антирекорд, курс впервые рухнул до 17 лир за один доллар. Падение произошло после того, как в четверг Центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку с 15% до 14%. На этом фоне президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что добьется снижения инфляции до 4%. По его словам, рекордное падение лиры вызвано необоснованными атаками на экономику извне, а снижение ставок, которое провели власти, не может быть причиной такой картины. Инфляция в Турции в 2021 году достигла 21%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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