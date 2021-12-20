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Корабль «Союз МС-20» отстыковался от российского сегмента МКС

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На МКС началась процедура закрытия переходных люков между кораблем «Союз МС-20» и модулем «Поиск» российского сегмента МКС. Весь процесс займет несколько минут. За это время в спускаемую часть перейдут российский космонавт Александр Мисуркин и два японских туриста. Они были на орбите 12 суток. В течение примерно четырех часов экипаж будет готовиться к отстыковке от международной космической станции. В 2.50 по мск корабль отсоединится от МКС и начнет отдаляться от нее. Двигательная установка «Союза» должна включиться в 5.18 мск, тогда начнется торможение и схождение с орбиты. Спустя еще полчаса корабль разделится на отсеки, спускаемая часть войдет в атмосферу Земли. В 5:58 должен будет раскрыться основной парашют. В 6:13 по мск времени запланирована посадка в Казахстане.
Наземная спасательная группа выдвинулась в район приземления еще вечером в воскресенье. В её составе четыре поисково-эвакуационные машины. В запасной район посадки выехали два экипажа. Машины-амфибии доставят в места поисково-спасательных работ военнослужащих-спасателей, военных медиков, утепленные комплекты вещей для экипажа спускаемого аппарата, а также оборудование для безопасной эвакуации космонавтов. В обеспечении приземления задействовали около 200 специалистов, 12 вертолетов, три самолета, более 20 единиц наземной техники.

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