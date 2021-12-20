Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Москве продлили QR-коды для переболевших COVID-19 до 12 месяцев
Общество
Путин заявил о предотвращении в РФ 32 терактов с начала года
Мир
Посол прокомментировал призыв Польши начать расследование против «Газпрома»
Наука
Ученые нашли у «Омикрона» связь с лабораторным вирусом
Мир
В минобороны ФРГ заявили о возможных санкциях против РФ в ситуации с Украиной
Экономика
Граждане смогут скорректировать данные для внесудебного банкротства
Экономика
Банки начали изучение возможности бесплатных переводов до 1,4 млн рублей
Армия
Учения снайперов морской пехоты РФ начались в Дагестане
Мир
Постпред РФ оценил посредничество ЕС между Арменией и Азербайджаном
Экономика
В России появится декларация по работе крупного бизнеса с малым

Стало известно число семей РФ с риском лишиться квартир

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сегодня не менее 10 млн кв. м жилья в России имеет статус самовольной постройки — так, более 1 млн семей находятся в подвешенном состоянии и могут лишиться квартир, купленных в таких домах. Об этом Известиям» рассказали во Всероссийском центре национальной строительной политики (ВЦНСП). Большинство таких зданий возводят без получения разрешения на строительство, на землях, предназначенных для частных домов. В числе самых проблемных регионов — Краснодарский край, Крым и Дагестан, отметил руководитель центра Александр Моор.

Ни снять, ни взять: арендное жилье в России за год подорожало на 31%
Насколько еще могут взлететь в цене такие квартиры случае принятия законопроекта Минстроя о выводе рынка из тени

Как рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией, обычно городские власти в проблемных регионах закрывают глаза на незаконное строительство, поскольку получают от застройщиков деньги — примерно 10% от стоимости дома. В дальнейшем компания обращается в суд, чтобы он признал объект законным на основании экспертизы, подтверждающей безопасность постройки (соответствие градостроительным нормам). Местные власти, получившие вознаграждение, не выступают против. Так, например, 80–90% всех многоквартирных домов на побережье Краснодарского края и в крупных городах субъекта были введены в эксплуатацию по решению судов, рассказал собеседник редакции.

По словам источника «Известий», если на каком-то этапе договоренность застройщика с властью нарушается, дом могут признать самостроем, подлежащим сносу. По сути, из десяти самовольных построек Краснодарского края одна-две в итоге признаются незаконными, сказал он.

В Генпрокуратуре до конца 2021 года запланировано рассмотрение проблемы самовольного строительства на заседании экспертной группы при межведомственной рабочей группе по противодействию преступлениям в сфере экономики, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Домовая завеса: более 1 млн семей могут лишиться квартир в самостроях

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021