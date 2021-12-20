Стало известно число семей РФ с риском лишиться квартир

Сегодня не менее 10 млн кв. м жилья в России имеет статус самовольной постройки — так, более 1 млн семей находятся в подвешенном состоянии и могут лишиться квартир, купленных в таких домах. Об этом Известиям» рассказали во Всероссийском центре национальной строительной политики (ВЦНСП). Большинство таких зданий возводят без получения разрешения на строительство, на землях, предназначенных для частных домов. В числе самых проблемных регионов — Краснодарский край, Крым и Дагестан, отметил руководитель центра Александр Моор.

Как рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией, обычно городские власти в проблемных регионах закрывают глаза на незаконное строительство, поскольку получают от застройщиков деньги — примерно 10% от стоимости дома. В дальнейшем компания обращается в суд, чтобы он признал объект законным на основании экспертизы, подтверждающей безопасность постройки (соответствие градостроительным нормам). Местные власти, получившие вознаграждение, не выступают против. Так, например, 80–90% всех многоквартирных домов на побережье Краснодарского края и в крупных городах субъекта были введены в эксплуатацию по решению судов, рассказал собеседник редакции.

По словам источника «Известий», если на каком-то этапе договоренность застройщика с властью нарушается, дом могут признать самостроем, подлежащим сносу. По сути, из десяти самовольных построек Краснодарского края одна-две в итоге признаются незаконными, сказал он.

В Генпрокуратуре до конца 2021 года запланировано рассмотрение проблемы самовольного строительства на заседании экспертной группы при межведомственной рабочей группе по противодействию преступлениям в сфере экономики, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Домовая завеса: более 1 млн семей могут лишиться квартир в самостроях