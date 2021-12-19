США преуменьшали число погибших от авиаударов мирных жителей

США преуменьшали число невинных жертв своих авиаударов. Огласке не предавались данные по Сирии, Ираку и Афганистану. По данным New York Times, Пентагон не проводил расследований гибели гражданских. Авторы отмечают, что в официальных отчетах не учтены сотни невинных жертв. К гибели гражданских чаще всего приводили ошибки в разведке. Мирных жителей принимали за террористов, передает телеканал «Известия». Пентагон изредка публиковал данные об их гибели, отмечает издание.



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