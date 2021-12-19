Первое в мире СМС продадут в виде NFT
Первое в мире СМС продадут за $225 тыс. Компания Vodafone создала виртуальную копию текстового послания, передает телеканал «Известия». Сообщение продается в виде NFT. СМС содержит поздравление с Рождеством. Сообщение 3 декабря 1992 года отправил британец Нейл Папуорт. Мужчина работал в IT-компании, связанной с Vodafone. Текст с компьютера пришел на мобильный телефон.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.