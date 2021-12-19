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Самолеты с эвакуированными из Афганистана приземлились в Подмосковье

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Три самолета Ил-76 Минобороны приземлились на аэродроме Чкаловский. Из Кабула эвакуированы 200 россиян и граждан Афганистана. Молодые люди хотят продолжить обучение в российских вузах, передает телеканал «Известия».

«Мы говорим спасибо государству Россия и Министерству обороны, которые отправили нам военный самолет, чтобы мы вылетели. У нас плохая ситуация там, там все закрыты аэропорты», — сообщил один из прибывших.

Пассажиры прошли таможенный и ковидный контроль. Ранее из РФ в Афганистан доставили 36 т гуманитарного груза Вывозные рейсы организованы по поручению президента России Владимира Путина.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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