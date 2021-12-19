Британский переговорщик с ЕС решил уйти в отставку

Британский переговорщик с ЕС Дэвид Фрост ушел в отставку. Его не устраивает курс, проводимый британским премьером Борисом Джонсоном, передает телеканал «Известия». Чиновник не доволен высокими налогами, экологической политикой, ограничениями в связи с COVID-19. Спецпредставитель по Brexit собирался уволиться в январе. Однако телеканал Sky News обнародовал планы чиновника, в результате чего Дэвид Фрост решил покинуть свой пост незамедлительно.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.