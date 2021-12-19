Более 6 тыс. жителей Швеции установили микрочипы с COVID-паспортами

Более 6 тыс. жителей Швеции установили микрочипы под кожу. Имплант размером с рисовое зерно содержит сведения о вакцинации, передает телеканал «Известия». Кроме этого, в чипах можно хранить договоры, на транспорт и даже абонемент в спортзал. Разработчики уверяют, что процедура безопасна. При необходимости импланты можно извлечь.

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