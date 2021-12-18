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Самолеты Минобороны с эвакуированными из Афганистана сели в Подмосковье

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Самолеты военно-транспортной авиации российского Министерства обороны с эвакуированными из Афганистана людьми в субботу, 18 декабря, совершили посадку на подмосковном аэродроме Чкаловский.

«Военно-транспортные самолеты Ил-76 Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из Исламской Республики Афганистан, совершили посадку на аэродроме Чкаловский Московской области», — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что на их борту находятся около 200 граждан РФ и Афганистана.

В настоящее время пассажиры проходят таможенный и тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Ранее в субботу самолеты Ил-76 доставили 36 т гуманитарного груза в Кабул. Всего в авиационной группировке, созданной министром обороны РФ Сергеем Шойгу, три самолета. Они вылетели в Афганистан с подмосковного аэродрома Чкаловский.

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