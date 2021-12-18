Более 6 тыс. жителей Швеции установили микрочипы с COVID-паспортами

Микрочипы с вживляемыми под кожу COVID-паспортами разработали в Швеции. Некоторые жители страны уже попробовали импланты.

Крошечного размера имплант был разработан компанией Epicenter. Кроме информации о вакцинации гражданина, он может также хранить договоры, проездные или даже абонемент в спортзал, сообщили в Ruptly в среду, 15 декабря.

По словам разработчиков, процедура безопасна, а сами импланты всегда можно извлечь при необходимости. Так, чипы установили уже более 6 тыс. жителей Швеции.

В августе французский супермаркет нанял вышибалу для контроля на входе, чтобы в здание торговой точки не попали граждане без санитарных паспортов. На опубликованном в Сети ролике видно, как крупный мужчина отталкивает людей без этих документов от входа в магазин.