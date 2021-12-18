Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Врач объяснил потерю аппетита при «Омикроне» высокой температурой
Мир
Украина пожаловалась Западу на отсутствие наступательного оружия
Мир
Более 6 тыс. жителей Швеции установили микрочипы с COVID-паспортами
Общество
Российский бизнесмен был экстрадирован из Швейцарии в США
Мир
Власти Нидерландов ввели локдаун из-за «Омикрон»-штамма COVID-19
Мир
Украина заявила об отсутствии планов по размещению в стране иностранных военных
Мир
Грушко назвал предложение РФ гарантий безопасности «моментом истины»
Происшествия
В Краснодарском крае задержан бывший вице-премьер Крыма
Спорт
Сломавший ногу в бою Вильданов заявил об ожидании реванша
Общество
Кириенко рассказал о развитии креативных индустрий в России
Сюжет:

Более 6 тыс. жителей Швеции установили микрочипы с COVID-паспортами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Микрочипы с вживляемыми под кожу COVID-паспортами разработали в Швеции. Некоторые жители страны уже попробовали импланты.

Крошечного размера имплант был разработан компанией Epicenter. Кроме информации о вакцинации гражданина, он может также хранить договоры, проездные или даже абонемент в спортзал, сообщили в Ruptly в среду, 15 декабря.

По словам разработчиков, процедура безопасна, а сами импланты всегда можно извлечь при необходимости. Так, чипы установили уже более 6 тыс. жителей Швеции.

В августе французский супермаркет нанял вышибалу для контроля на входе, чтобы в здание торговой точки не попали граждане без санитарных паспортов. На опубликованном в Сети ролике видно, как крупный мужчина отталкивает людей без этих документов от входа в магазин.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021