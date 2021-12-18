Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Арестованный в Чехии по запросу Киева россиянин попросил помощи РФ
Мир
Украинские хлебопекари потерпят убытки из-за возросшей стоимости газа
Общество
Уголовное дело возбудили после пожара на «Северной верфи» в Петербурге
Мир
Рябков заявил о необходимости в исключительно двусторонних переговорах с США
Мир
МИД указал на нежелание США отказаться от шаблонов в отношениях с РФ
Мир
В США вновь провалились испытания гиперзвуковой ракеты
Мир
В Южной Корее по ошибке 7-месячного ребенка привили от COVID-19 вместо гриппа
Экономика
Не облагаемый налогом доход по вкладам россиян увеличится до 85 тыс. рублей в 2022 году
Мир
Число случаев госпитализации с COVID-19 в ЮАР снизилось
Общество
Депутат Милонов предложил сделать новогодние подарки некоторым семьям

Находящийся на Марсе вертолет Ingenuity совершил 18-й полет

0
Выделить главное
вкл
выкл

Вертолет на Марсе совершил 18-й полет, преодолев еще 230 м. Ingenuity двигался со скоростью 2,5 м/с к северу района Seitah, передает телеканал «Известия». Вертолет находился в воздухе 124,3 сек. К настоящему моменту Ingenuity налетал больше 3,8 км. Особенность района Seitah — труднопроходимые для кослесных роверов песчаные гребни. У Ingenuity есть возможности для исследования этих мест.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021