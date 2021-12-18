Находящийся на Марсе вертолет Ingenuity совершил 18-й полет

Вертолет на Марсе совершил 18-й полет, преодолев еще 230 м. Ingenuity двигался со скоростью 2,5 м/с к северу района Seitah, передает телеканал «Известия». Вертолет находился в воздухе 124,3 сек. К настоящему моменту Ingenuity налетал больше 3,8 км. Особенность района Seitah — труднопроходимые для кослесных роверов песчаные гребни. У Ingenuity есть возможности для исследования этих мест.

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