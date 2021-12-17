Места для крещенских купаний определили в Новосибирске

Мэрия Новосибирска определила четыре места для крещенских купаний. Самовольная организация прорубей будет запрещена.

По данным мэрии, купели появятся на озере Жемчужина Сибири в Заельцовском районе, на реке Обь в районе дома 97 по улице Заобской, в микрорайоне Европейский берег в районе Бугринского моста, а также на пляже «Бумеранг» в парке культуры и отдыха «У моря Обского». Об этом пишет VN.ru. Полный список купелей будет сформирован и утвержден в январе 2022 года.

В связи с антиковидными мерами будут предусмотрены дополнительные требования к организации крещенских купелей. В частности, горожанам необходимо соблюдать безопасную дистанцию. Традиционно возле купелей будет организовано дежурство спасателей, бригад скорой помощи и полиции. У мест купаний появятся места для переодевания и обогрева.