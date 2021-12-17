Шесть свалок ликвидируют в течение двух лет в Оренбургской области

В ближайшие два года в Оренбургской области должны ликвидировать шесть несанкционированных свалок: в Медногорске, Новотроицке, селах Краснохолм, Городище, а также в поселках Самородово и Бердянка. Власти Оренбурга, Медногорска и Новотроицка уже заключили контракты на разработку проектно-сметной документации. В первом полугодии следующего года все документы должны быть готовы.

Как сообщил губернатор Денис Паслер, региональное правительство работает над тем, чтобы включить крупнейшие свалки в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Таким образом, это привлечет к их ликвидации федеральное софинансирование, порядка 540 млн рублей.

«Урал56.Ру» напоминает, что накануне министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов доложил о ходе исполнения поручений президента по нацпроекту «Экология». Ликвидировано 32 несанкционированных объекта, еще 45 находятся в работе. По остальным идет оформление документов. Всего же в России должны ликвидировать 191 свалку.

На ликвидацию несанкционированных свалок в бюджете Оренбургской области на 2022 год предусмотрено около 200 млн рублей. Работы проведут в рамках нацпроекта «Экология». На это в бюджете предусмотрено более 60 млн рублей. Всего же за последние два года в регионе удалось ликвидировать более 800 свалок.