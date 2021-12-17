Лесных бизонов стало больше в Якутии

В Якутии выросло количество лесных бизонов, находящихся под угрозой исчезновения в своем первоначальном ареале. С момента завоза этого вида в Россию численность животных увеличилась почти в 10 раз и составляет 290 особей, сообщили в республиканском министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства.

Первую партию бизонов доставили в Якутию в 2006 году из Канады для расширения ареала распространения животных, сохранения и размножения популяции. В следующем году запланирован выпуск бизонов в Горном и Сунтарском улусах.

Замминистра экологии Николай Додохов рассказал, что в республике реализуется проект по реакклиматизации лесного бизона в центральной Якутии, действует питомник лесных бизонов «Усть-Буотама», пишет ИА SakhaNews.

Лесные бизоны являются одними из крупнейших представителей современных копытных, которым удалось выжить со времен мамонтов. Ареал первобытного бизона занимал почти всю среднеширотную полосу Евразии и Северной Америки. Ученые полагают, что в эпоху плейстоцена бизоны обитали на территории современной Якутии одновременно с мамонтами. Вид занесен в Красный список Международного союза охраны природы.