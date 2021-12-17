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Автоэксперт оценил эффективность приложения для фиксации нарушений ПДД

Автоэксперт Шкуматов предложил блокировать нечестных пользователей приложения для фиксации нарушений ПДД
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Мобильное приложение для фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) работает эффективно и помогает решить многие вопросы, однако некоторые пользователи злоупотребляют своим правом обнаружения чужих нарушений. Такое мнение в пятницу, 17 декабря, в беседе с «Известиями» выразил член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Петр Шкуматов.

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«Мы видим, что приложение эффективное и работает, более того, могу сказать это по собственному дому. У нас была ситуация, в которой трое автолюбителей хотели сделать себе парковку на газоне. Мы пытались убедить их в том, что это неправильно, но нас не услышали. Но когда появилось приложение «Народный инспектор», соседи воспользовались им, и после этого вопрос с парковкой на газоне был решен», — рассказал он.

Однако, по словам эксперта, с созданием «Помощника Москвы» появились пользователи, которые фиксируют за месяц буквально тысячи нарушений, благодаря чему зарабатывают баллы. По мнению Шкуматова, таких людей нужно блокировать и сокращать количество найденных нарушений до трех в месяц.

«Во-вторых, надо что-то делать с ситуациями, когда приложение пытаются использовать в качестве мести, например, соседа, который на вас обиделся или встал не с той ноги. Кроме того, я считаю, что пользователей, которые не знают ПДД и ошибочно фиксировали нарушение, также стоит блокировать», — заключил Шкуматов.

Приложение «Народный инспектор» создано на базе «Помощника Москвы». До 1 июля 2022 года правительство РФ внесет необходимые изменения в законодательство, согласно которым благодаря приложению можно будет выбрать тип административного правонарушения, зафиксировать его и отправить.

Приложение для фиксации нарушений уже работает в нескольких регионах. В столице это «Помощник Москвы», в Подмосковье — «Народный инспектор» (часть системы «Добродел»), в Кемеровской области — «Мобильный патруль».

«Помощник Москвы» и подмосковный раздел «Добродела» «Народный инспектор» позволяют присылать фото- и видеодоказательства неправильной парковки. Подраздел «Народный инспектор» в Подмосковье позволяет отправлять исключительно видео с фиксацией нарушений.

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