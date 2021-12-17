Телеканал ViP Megahit отпразднует юбилей Спилберга показом его самых знаковых фильмов

Телеканал ViP Megahit (входит в группу компаний Viasat) посвящает эфир 18 декабря 75-летию Стивена Спилберга.

Один из самых известных и влиятельных американских кинорежиссеров, обладатель трех «Оскаров» и множества других престижных наград, человек, изменивший мир кино… Это всё о нем! Стивену Спилбергу исполняется 75 лет. День рождения маэстро — это хороший повод вспомнить его самые знаковые фильмы. 18 декабря на телеканале ViP Megahit, начиная с 16:00, зрители смогут посмотреть «Шугарлендский экспресс», «Поймай меня, если сможешь», «Война миров» и «Список Шиндлера».

«Шугарлендский экспресс» (1974 г.)

Дебютная полнометражная работа Стивена Спилберга, основанная на реальных событиях. В главных ролях — Голди Хоун ( «Цветок кактуса», «За бортом», «Смерть ей к лицу») и Уильям Атертон («Последний самурай», «Крепкий орешек 2», «Похороненные заживо»). Молодые на тот момент актеры потрясающе сыграли супружескую пару, которая отчаянно пытается вернуть своего сына из приемной семьи после лишения их родительских прав. Сбежав из техасской тюрьмы (сидели за воровство) и взяв в заложники полицейского, парочка отправляется в безумное путешествие в Шугар Ленд, к своему ребенку. У них на хвосте — «кавалькада» патрульных автомобилей. На пути их ждет много препятствий и опасностей. Цена воссоединения с сыном — слишком высока.

Захватывающий сценарий (отмечен призом на Каннском фестивале 1974 года), эффектные гонки, музыка величайшего Джона Уильямса и, наконец, постановка молодого Спилберга — всё это выглядит как минимум интересно. Атмосфера безысходности и сильная по своему драматизму история захватывает и не отпускает до последней строчки финальных титров. Стивену Спилбергу удалось снять стильное дорожное кино в жанре кантри-энд-вестерна. После выхода этого проекта на экраны журнал The Hollywood Reporter писал, что на горизонте появился новый крупный режиссер.

«Поймай меня, если сможешь» (2002 г.)

Роскошная криминальная история с Леонардо Ди Каприо и Томом Хэнксом в главных ролях. Остальные актеры ничуть не уступают хедлайнерам: оскароносный Кристофер Уокер, звезда «В погоне за счастьем» Брайан Хау, обладатель «Золотого глобуса» Мартин Шин и другие. В ленте нет ни одного лишнего персонажа и каждый характер продуман до мелочей. Все попали в роль, все с блеском исполняют свою партию в оркестре под присмотром дирижирующего Спилберга. Фильм снят на реальных событиях: истории жизни Фрэнка Эбегнейла (Леонардо Ди Каприо) — афериста и мошенника, сумевшего заработать миллионы долларов на подделке документов. Мастер перевоплощения: он жонглирует образами ловко и непринужденно, переодеваясь врачом, прокурором, пилотом, зарабатывая при этом неплохие деньги за работу, которую даже не умеет выполнять! Для агента ФБР Карла Хэнрэтти (Том Хэнкс) его поймать — дело чести. Он отдал бы всё, чтобы схватить Фрэнка и привлечь его к ответственности, но Фрэнк всегда выходит сухим из воды.

«Поймай меня, если сможешь» — захватывающий жанровый коктейль из приключенческого фильма, комедии, биографии и драмы. Этой картине Спилберг отдал больше сил, чем любому другому своему детищу: ведь она повествует о днях юности Стивена. Атмосфера 60-х воссоздана с потрясающими подробностями того времени, это проявляется во всем: костюмах и прическах героев, музыке, интерьере, манере говорить. Проект был выдвинут на «Оскар» в двух номинациях, но наград не получил. Тем не менее «Поймай меня, если сможешь» уже много лет пользуется феноменальным успехом у зрителей.

«Война миров» (2005 г.)

Это фантастическая экранизация знаменитого одноименного романа Герберта Уэллса. Его произведение, написанное более ста лет назад, всё это время будоражило умы людей и до сих пор не потеряло своей актуальности. На главные роли режиссёр пригласил звезд Голливуда Тома Круза и Дакоту Фэннинг, а действие книги почти без изменений перенес из Англии начала XX века в Америку начала XXI века. «Война миров» — это один из лучших фильмов – катастроф инопланетного вторжения, который потрясает яркими спецэффектами и визуальной насыщенностью каждой сцены. Вместе с героями зрители окажутся вовлеченными в войну пришельцев и людей, а кто победит, станет ясно в конце фильма.

Интересно, что съемки картины начались всего лишь за семь месяцев до релиза. Для того, чтобы вмонтировать в картину свыше 500 спецэффектов, Стивен Спилберг отснял все самые сложные сцены в первые дни съемок. Для работы над проектом было потрачено свыше $130 млн, пришлось даже разбить настоящий Boeing 747 для достоверности картины. Атмосфера саспенса и безвыходности пронизывает весь фильм. «Война миров» обязательно порадует тех, кто любит устроить встряску своим нервам.

«Список Шиндлера» (1993 г.)

Семь «Оскаров», включая лучший адаптированный сценарий, лучший фильм и лучшего режиссера, три «Золотых глобуса», семь наград Британской академии и т.п. — вот неполный список премий, которых удостоился этот поистине грандиозный проект. При бюджете в $22 млн в мировом прокате картина собрала свыше $321 млн. «Тот, кто спасает одну жизнь, спасает целый мир». Слоганом фильма выбрана эта цитата из Талмуда неслучайно: в основе сюжета — реальная история преуспевающего немецкого фабриканта Оскара Шиндлера, которому во время массовых репрессий удалось спасти свыше 1000 польских евреев втайне от нацистов. «Список Шиндлера» — это один из самых неоднозначных и острых фильмов с блистательной игрой Лиама Нисона (в роли О. Шиндлера). Используя черно-белую пленку, Стивен Спилберг создал потрясающее масштабное произведение, тема которого была практически не раскрыта в мировом кинематографе.