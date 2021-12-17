Систему охранного телевидения запустили в Хабаровске

В Хабаровске все подземные переходы взяли под наблюдение. В городе запустили систему охранного телевидения. Камеры видеонаблюдения снимают происходящее не только внутри переходов, но и на подходе к ним. Они установлены для усиления безопасности и защиты от вандалов.

По словам консультанта городской службы по взаимодействию с правоохранительными органами Юрия Кононенко, каждый год городская администрация приводит в порядок подземные пешеходные переходы, которые страдают от рук хулиганов. Нарушители расписывают стены аэрозольной краской, разрушают элементы освещения.

По инициативе мэра города Сергея Кравчука подземные переходы оснастили системой охранного телевидения. Она должна повысить безопасность этих мест.

Снятый материал камеры передают в систему «Безопасный город», где он хранится две недели. В случае необходимости архив можно просмотреть. Также система оснащена системой распознавания лиц.

Ранее в местах скопления людей в Хабаровске установили более 100 камер видеонаблюдения. На днях дополнительные камеры появились в парке «Динамо», чтобы накануне новогодних праздников дорожки и тропинки парка стали безопаснее, пишет ИА AmurMedia.