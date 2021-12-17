Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Путин поздравил Папу Римского Франциска с 85-летием
Спорт
Сборная России по футболу стартует в Лиге наций с матча с Албанией
Экономика
В ГД предложили злоупотребляющим переводами денег совершать их без визита в банк
Наука
Мощные вспышки фиксируют на Солнце четвертый день подряд
Политика
Госдума рассмотрит законопроект о МСУ в январе 2022 года
Экономика
Роспотребнадзор приостановил ряд импортных поставок овощей и фруктов
Спорт
Паоло Ваноли назначен главным тренером ФК «Спартак»
Общество
В правительстве пообещали обновить автобусный парк в городах России
Авто
Водители в России смогут «штрафовать» друг друга за нарушение ПДД
Общество
Власти Кузбасса отменили введенный после аварии на «Листвяжной» режим ЧС

Систему охранного телевидения запустили в Хабаровске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровске все подземные переходы взяли под наблюдение. В городе запустили систему охранного телевидения. Камеры видеонаблюдения снимают происходящее не только внутри переходов, но и на подходе к ним. Они установлены для усиления безопасности и защиты от вандалов.

По словам консультанта городской службы по взаимодействию с правоохранительными органами Юрия Кононенко, каждый год городская администрация приводит в порядок подземные пешеходные переходы, которые страдают от рук хулиганов. Нарушители расписывают стены аэрозольной краской, разрушают элементы освещения.

По инициативе мэра города Сергея Кравчука подземные переходы оснастили системой охранного телевидения. Она должна повысить безопасность этих мест.

Снятый материал камеры передают в систему «Безопасный город», где он хранится две недели. В случае необходимости архив можно просмотреть. Также система оснащена системой распознавания лиц.

Ранее в местах скопления людей в Хабаровске установили более 100 камер видеонаблюдения. На днях дополнительные камеры появились в парке «Динамо», чтобы накануне новогодних праздников дорожки и тропинки парка стали безопаснее, пишет ИА AmurMedia.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021