Роспотребнадзор приостановил ряд импортных поставок овощей и фруктов

Роспотребнадзор приостановил часть импортных поставок овощей и фруктов. Письмо московского управления ведомства, в котором говорится о соответствующем решении, имеется в распоряжении «Известий».

Как отмечается в тексте, ввоз приостановлен в целях «недопущения возникновения массовых инфекционных заболеваний (отравлений) среди населения».

В списке фигурирует ряд турецких производителей апельсинов, мандаринов, винограда, перца, лимонов, граната. Также включены в список производители из Египта, Ирана и Китая.

В декабре прошлого года в России вступил в силу запрет на ввоз томатов и яблок из Азербайджана. С 22 октября 2020 года было зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для ЕАЭС южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck) в томатах и яблоках.

После этого ограничения постепенно ослаблялись. В частности, с 21 декабря Россия разрешила ввоз яблок трех азербайджанских предприятий — ООО Turaz, Ran Fruit и «Асадов Вагид». Предприятия находятся в Шабранском районе, где в этом году не были зафиксированы выявления карантинных для стран — членов Евразийского экономического союза объектов.