ГА ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма

Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма. За документ проголосовали 130 стран, воздержались 49, передает телеканал «Известия». Против выступили Украина и США. Документ говорит о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой. Странам рекомендуют принять меры в законодательстве и в сфере образования, чтобы предотвратить это. Авторы осуждают эпизоды героизации и пропаганды нацизма, рисунков и граффити пронацистского содержания, в том числе нанесение подобных изображений на военные памятники. Страны призывают ликвидировать любые формы расовой дискриминации.

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