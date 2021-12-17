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Армия
Ракетным войскам стратегического назначения РФ исполнилось 62 года

Ракетным войскам стратегического назначения РФ исполнилось 62 года

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Ракетным войскам стратегического назначения (РВСН) исполнилось 62 года в пятницу, 17 декабря.

Именно 17 декабря 1959 года был образован Главный штаб РВСН и учреждена должность главнокомандующего ракетными войсками.

Сейчас в состав Ракетных войск, являющихся важным элементом стратегических ядерных сил России, входят командование и штаб РВСН, три ракетных объединения, 12 ракетных соединений, арсеналы и испытательные полигоны.

РВСН используют сверхсовременные и проверенные временем ракетные комплексы: «Авангард», «Воевода», «Стилет», «Ярс» и «Тополь-М».

По сообщению Минобороны России, за счет проводимого перевооружения доля современных ракетных комплексов увеличена до 83%.

17 декабря стратегических ракетчиков с 62-й годовщиной со дня образования войск поздравил экипаж Международной космической станции. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров передали теплые слова в адрес военнослужащих прямо с космического корабля «Союз МС-17».

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