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Около 7 тыс. жителей Молдавии получили просроченные вакцины от COVID-19

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Счетная палата Молдавии выявила нарушения в процессе вакцинации населения от COVID-19. Проверка показала, что срок годности около 7 тыс. доз вакцины истек. Об этом говорится в представленном в четверг, 16 декабря, отчете палаты.

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В документе также отмечается, что всего Молдавия получила 2 млн доз вакцины, из которых использовала более 1,6 млн доз.

«Согласно документам о вакцинации, семь тысяч доз с истекшим сроком хранения были использованы для вакцинации», — говорится в сообщении.

В то же время, согласно отчету, 11 тыс. вакцин стоимостью 1,6 млн леев (около €80 тыс.) не были использованы по причине истечения срока годности.

Правительство Молдавии в сентябре приняло решение обязать преподавателей всех учебных заведений республики раз в две недели проходить ПЦР-тестирование за свой счет, если они не сделали прививку от коронавируса. Его поддержала президент страны Майя Санду.

Вакцинация в Молдавии стартовала 2 марта. Отмечается, что 960 828 граждан страны прошли полную вакцинацию.

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