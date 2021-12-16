Флаг трудовой доблести города Магнитогорска передали в Музей Победы

В Музей Победы передали флаг города трудовой доблести. Символ Магнитогорска торжественно вручили делегаты. Почетного звания город был удостоен одним из первых. Его присвоили за значительный вклад жителей в победу в Великой Отечественной войне, сообщает телеканал «Известия». В те годы каждый третий снаряд и каждую вторую броню советских танков производили из магнитогорской стали.

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