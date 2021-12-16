Ежедневная газета «Известия» — лидер цитируемости в ноябре

Газета «Известия» — самое цитируемое издание среди федеральных газет в ноябре. Об этом свидетельствуют данные «Медиалогии».

«Известия» по-прежнему с большим отрывом от конкурентов удерживают первое место среди федеральных газет. Индекс цитируемости издания в октябре составил 3525,41. Вторую и третью строчки рейтинга заняли газеты «Коммерсант» (ИЦ 2515,42) и «Российская газета» (ИЦ 1176,05).

Самыми цитируемыми темами газеты в ноябре стали: интервью с президентом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александром Гинцбургом и информация о смерти Александра Градского.

При подсчете рейтинга учитывались федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события.