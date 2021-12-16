Четыре новых автомобиля получила рязанская станция скорой помощи

Рязанская станция скорой помощи получила четыре новые «Газели». Деньги на покупку автомобилей были выделены из регионального бюджета.

62INFO.ru со ссылкой на областной минздрав пишет, что все автомобили оснащены современным медицинским оборудованием. Нагрузка на машины увеличилась потому, что коллектив «скорой» работает в жестком режиме — количество вызовов сильно превышает средний показатель.

По словам главврача городской клинической станции скорой медицинской помощи Игоря Задоя, в период пандемии особого внимания требует обеспечение бесперебойной работы транспортной службы скорой помощи, а задача обновления автопарка имеет жизненно важное значение.

В конце октября районным больницам Рязанской области передали 15 автомобилей скорой медпомощи. Все реанимобили оснащены современным медоборудованием и системой ГЛОНАСС.

19 октября губернатор Рязанской области Николай Любимов направил автомобили из гаража правительства, в том числе свой, на помощь медработникам.