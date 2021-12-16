Медвытрезвитель создадут на территории Ульяновска

Парламентарии Ульяновской области рассмотрели изменения в региональный закон о профилактике алкоголизма. Документ предусматривает открытие медицинских вытрезвителей.

Закон предусматривает введение должности врача-фельдшера и медицинской сестры в вытрезвителях. На данный момент ведется речь о создании учреждения в Ульяновске, на базе областной наркологической больницы. В дальнейшем возможно появление медвытрезвителей в других муниципалитетах, пишет ulpravda.ru.

По словам председателя комитета по соцполитике, госстроительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества Сергея Шерстнева, в проекте бюджета пока не предусмотрены средства на создание вытрезвителей. Однако в первых поправках возможно планирование финансирования в размере 12 млн рублей.

И.о. министра здравоохранения региона Александр Гашков напомнил, что в вытрезвителе в год нуждаются порядка 200 человек.