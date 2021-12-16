Бутылку с посланием 120-летней давности обнаружили в Ростове-на-Дону

Археологи в Ростове-на-Дону обнаружили бутылку с посланием 120-летней давности. Об этом сообщил областной комитет по охране объектов культурного наследия на своей странице в Instagram.

Бутылку нашли археологи местного общества «Наследие» и Института истории и международных отношений ЮФУ. Она была спрятана в центре города на углу улиц Седова и Чехова. Извлечь ее удалось после того, как был снят край обочины дороги, пишет «Москва 24».

В бутылке находилась записка мещанина Ивана Смаркова, а также гильзы, пуговицы, две монеты, лист отрывного календаря от 11 апреля 1901 года, выпуск газеты «Приазовский край» и сигареты табачной фабрики «В.И. Асмолов и Ко».

Историки в ближайшее время намерены изучить судьбу ростовчанина, который оставил это послание, пишет REGNUM.

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