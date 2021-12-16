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Бутылку с посланием 120-летней давности обнаружили в Ростове-на-Дону

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Археологи в Ростове-на-Дону обнаружили бутылку с посланием 120-летней давности. Об этом сообщил областной комитет по охране объектов культурного наследия на своей странице в Instagram.

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Бутылку нашли археологи местного общества «Наследие» и Института истории и международных отношений ЮФУ. Она была спрятана в центре города на углу улиц Седова и Чехова. Извлечь ее удалось после того, как был снят край обочины дороги, пишет «Москва 24».

В бутылке находилась записка мещанина Ивана Смаркова, а также гильзы, пуговицы, две монеты, лист отрывного календаря от 11 апреля 1901 года, выпуск газеты «Приазовский край» и сигареты табачной фабрики «В.И. Асмолов и Ко».

Историки в ближайшее время намерены изучить судьбу ростовчанина, который оставил это послание, пишет REGNUM.

15 декабря археологи обнаружили клад из 24 предметов древнерусского времени, датированный, предположительно, XIII–XIV веками, близ села Балахна Задонского района Липецкой области. Самая яркая находка — кузнечная лопата. Предположительно, на ней могли перемещать тяжелые куски железа, чтобы разогревать их в печи.

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