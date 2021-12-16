Альпинист умер при уборке снега на башне «Меркурий» в «Москва-Сити»
Во время уборки снега на башне «Меркурий» в «Москва-Сити» умер альпинист. Об этом стало известно 16 декабря.
По имеющейся информации, мужчина работал промышленным альпинистом. В ходе уборки снега на 73-м этаже небоскреба ему стало плохо, после чего он скончался.
При этом уточняется, что на теле погибшего не было обнаружено следов насильственной смерти. В настоящее время правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее, 11 июня, сообщалось о гибели 20-летней девушки, которая упала с 86-го этажа башни «Око» в «Москва-Сити». Тогда было установлено, что в столицу молодая женщина приехала из Казахстана. По факту произошедшего СК организовал проверку.