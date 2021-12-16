Поставку продуктов с истекшим сроком годности пресекли в Оренбуржье

В Оренбургской области пресечена поставка в магазины продуктов с истекшим сроком годности. Просроченную продукцию обнаружили специалисты Россельхознадзора во время мониторинга оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов в системе «Меркурий».

Выяснилось, что 9 декабря компания оформила документы на цельное сгущенное молоко, срок годности которого истек в августе. Такое же нарушение допустил индивидуальный предприниматель при оформлении пастеризованного молока с истекшим в октябре сроком годности. Еще одна компания оформила документы на сырое молоко, несмотря на то, что его срок годности истек в ноябре.

В адрес получателей просроченной продукции направили информационные письма о нарушениях. Россельхознадзор принял меры по недопущению к продаже продуктов с истекшим сроком годности. Нарушителей заблокировали в системе «Меркурий», сообщает ИА «Оренбуржье».