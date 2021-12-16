Прямой эфир
Экономика
В ФРГ исключили решение по «Северному потоку-2» до июля 2022 года
Общество
Роскачество выявило нарушения у более 80% красной икры
Мир
ВОЗ может одобрить «Спутник V» в I квартале 2022 года
Наука
Рогозин поручил нарастить производство кораблей «Союз МС»
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в Москве
Общество
Уровень газификации в России превысил 72%
Общество
Суд отменил приговор в отношении блогера Эдварда Била
Мир
В МИД РФ назвали сложными переговоры с США по кибербезопасности
Мир
Лукашенко заявил о выработке дополнительных ответных мер на санкции Запада
Интернет
Суд оштрафовал Meta Platforms на 13 млн рублей за отказ удалить контент

ОК представили рейтинг регионов России по доброжелательности жителей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Социальная сеть «Одноклассники» представила на специальном сайте с итогами года ОК новый раздел «Карта эмоций» с ежегодным рейтингом регионов России по доброжелательности и эмоциям жителей. Рейтинг составлен на основе публичных комментариев, оценок к фотографиям и реакций к публикациям в открытом доступе в 2021 году. Исследование тональности комментариев проводилось собственными алгоритмами машинного обучения ОК, которые определяли эмоциональную окраску высказываний пользователей.

Наиболее позитивными в своих реакциях в ОК в 2021 году были пользователи из Забайкальского края, Татарстана и Башкортостана. Они уверенно лидировали все четыре квартала текущего года. Примечательно, что по сравнению с прошлым годом с первой строчки рейтинга на четвертую переместился Алтайский край. Пятое место в 2021 году в рейтинге доброжелательности заняли пользователи ОК из Хабаровского края.

Топ-10 регионов с наиболее позитивными пользователями в «Одноклассниках» в 2021 году:

  1. Забайкальский край
  2. Республика Татарстан
  3. Республика Башкортостан
  4. Алтайский край
  5. Хабаровский край
  6. Санкт-Петербург
  7. Воронежская область
  8. Новосибирская область
  9. Иркутская область
  10. Свердловская область

Кемеровская и Волгоградская области, а также Приморский край заняли лидирующие позиции в рейтинге с наименее позитивными жителями. Пользователи ОК из этих регионов чаще всего реагировали на контент в соцсети с помощью грустных эмоций и комментариев с негативным эмоциональным окрасом. Доля негативных эмоций в Кемеровской области сильно выросла в IV квартале, в том числе в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Также в топ-5 вошли Красноярский и Пермский края.

Топ-10 регионов с наименее позитивными пользователями в «Одноклассниках» в 2021 году:

  1. Кемеровская область
  2. Волгоградская область
  3. Приморский край
  4. Красноярский край
  5. Пермский край
  6. Саратовская область
  7. Ставропольский край
  8. Челябинская область
  9. Самарская область
  10. Краснодарский край

Интересно, что в рейтинге этого года Санкт-Петербург переместился из топа с наименее позитивными жителями в топ с дружелюбными и занял в нем 6-ю строчку. Москва, в свою очередь, приблизилась к самым позитивным регионам и поднялась в рейтинге, но так и не вошла в топ-10.

В этом году одними из самых обсуждаемых тем, которые вызвали больше всего положительных эмоций у пользователей ОК, стали: юбилейный песенный конкурс «Евровидение», летняя Олимпиада в Токио, а также космические путешествия Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона, съемки фильма на МКС с актрисой Юлией Пересильд в главной роли.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021