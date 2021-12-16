ОК представили рейтинг регионов России по доброжелательности жителей

Социальная сеть «Одноклассники» представила на специальном сайте с итогами года ОК новый раздел «Карта эмоций» с ежегодным рейтингом регионов России по доброжелательности и эмоциям жителей. Рейтинг составлен на основе публичных комментариев, оценок к фотографиям и реакций к публикациям в открытом доступе в 2021 году. Исследование тональности комментариев проводилось собственными алгоритмами машинного обучения ОК, которые определяли эмоциональную окраску высказываний пользователей.

Наиболее позитивными в своих реакциях в ОК в 2021 году были пользователи из Забайкальского края, Татарстана и Башкортостана. Они уверенно лидировали все четыре квартала текущего года. Примечательно, что по сравнению с прошлым годом с первой строчки рейтинга на четвертую переместился Алтайский край. Пятое место в 2021 году в рейтинге доброжелательности заняли пользователи ОК из Хабаровского края.

Топ-10 регионов с наиболее позитивными пользователями в «Одноклассниках» в 2021 году:

Забайкальский край Республика Татарстан Республика Башкортостан Алтайский край Хабаровский край Санкт-Петербург Воронежская область Новосибирская область Иркутская область Свердловская область

Кемеровская и Волгоградская области, а также Приморский край заняли лидирующие позиции в рейтинге с наименее позитивными жителями. Пользователи ОК из этих регионов чаще всего реагировали на контент в соцсети с помощью грустных эмоций и комментариев с негативным эмоциональным окрасом. Доля негативных эмоций в Кемеровской области сильно выросла в IV квартале, в том числе в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Также в топ-5 вошли Красноярский и Пермский края.

Топ-10 регионов с наименее позитивными пользователями в «Одноклассниках» в 2021 году:

Кемеровская область Волгоградская область Приморский край Красноярский край Пермский край Саратовская область Ставропольский край Челябинская область Самарская область Краснодарский край

Интересно, что в рейтинге этого года Санкт-Петербург переместился из топа с наименее позитивными жителями в топ с дружелюбными и занял в нем 6-ю строчку. Москва, в свою очередь, приблизилась к самым позитивным регионам и поднялась в рейтинге, но так и не вошла в топ-10.

В этом году одними из самых обсуждаемых тем, которые вызвали больше всего положительных эмоций у пользователей ОК, стали: юбилейный песенный конкурс «Евровидение», летняя Олимпиада в Токио, а также космические путешествия Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона, съемки фильма на МКС с актрисой Юлией Пересильд в главной роли.