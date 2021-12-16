Главврач больницы рассказал о состоянии мэра Ярославля Волкова

Состояние госпитализированного мэра Ярославля Владимира Волкова оценивается как стабильно тяжелое. Об этом в четверг, 16 декабря, рассказали «Известиям» в пресс-службе мэрии со ссылкой на главного врача ярославской областной клинической больницы (ЯОКБ) Александра Корнилова.

«Пациент поступил в приемный покой Ярославской областной больницы сегодня. Сразу же ему были проведены лечебно-диагностические процедуры, сделано контрастное исследование. Находится он под постоянным контролем врачей больницы в палате интенсивной терапии. Состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое», — привели в пресс-службе слова медика.

В свою очередь Волков написал в своем Instagram, что находится в областной больнице под присмотром «надежных и чутких врачей» и чувствует себя «значительно лучше».

О госпитализации мэра Ярославля стало известно ранее в четверг. Самочувствие чиновника ухудшилось накануне, 15 декабря. Сообщалось, что 45-летний Волков находится в реанимации с инфарктом под постоянным контролем медиков. Ему сделали стентирование сосудов.

Волков занимает пост мэра Ярославля с конца 2018 года.