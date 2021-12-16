Турецкая лира вновь установила антирекорд падения стоимости

Турецкая лира установила очередной антирекорд. В ходе торгов в четверг валюта упала до 15,21 лиры за доллар, передает телеканал «Известия». В начале года за американский доллар давали 7,3 лиры. На фоне падения национальной валюты прошли новые увольнения в министерстве казначейства и финансов страны. Президент Эрдоган отправил в отставку двух заместителей министра.

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