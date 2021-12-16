Восемь участков дорог сделали безопаснее в Липецке

В Липецке на восьми участках дорог установили светофоры и обновили дорожные знаки. Работы выполнялись в течение года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Возле остановки «Дом торговли» на улице Гагарина появился светофор вызывного типа, а место разворота специалисты перенесли ближе к улице Титова. Пешеходное ограждение отремонтировали в районе домов № 175 и 246 по Индустриальной улице. Аналогичные работы провели и возле остановки «Улица Вермишева» на нечетной стороне улицы Яна Берзина. Саму остановку перенесли ближе к улице Водопьянова.

На проспекте Мира установили знаки, ограничивающие максимальную скорость движения до 40 км/ч, а на участке Первомайской улицы от улицы Горького до улицы Барашева тиеперь нельзя останавливаться вдоль тротуаров.

Кроме того, в районе пересечения улиц Неделина и Торговой установили дополнительные секции светофора, регулирующие выезд с прилегающей к основной улице территории. На перекрестке Стаханова и Катукова появились направляющие островки движения. На примыканиях к кольцевой развязке площади Танкистов сделали дорожные регулировщики, управлять которыми можно дистанционно.

Lipetskmedia сообщает, что за последние 11 месяцев количество ДТП в Липецке снизилось на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го: с 555 до 393.

Ранее Липецкая область получила дополнительное финансирование в размере 100 млн рублей на ремонт дорог. Средства пошли на восстановление улиц в Липецке. Общая протяженность ремонтируемых участков составит 7,6 км. В список попали улицы в спальных микрорайонах, на окраинах и в частном секторе.