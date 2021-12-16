Прямой эфир
Общество
Правительство выделит 10 млрд рублей на поддержку больниц в регионах
Мир
Курс турецкой валюты обрушился до нового исторического минимума
Общество
Власти Москвы рекомендовали школам отправить учеников на каникулы с 27 декабря
Мир
Заполненность газохранилищ ФРГ достигла исторически низкого показателя
Политика
В Госдуму внесли законопроект о развитии местного самоуправления
Армия
Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил пуск ракеты «Циркон» по береговой мишени
Общество
В ГД предложили дать занятым домашним хозяйством родителям трудовой статус
Общество
Дептранс предупредил москвичей о сильных пробках
Спорт
Овечкин забросил 751-ю шайбу в НХЛ в матче с «Чикаго Блэкхоукс»
Спорт
Катар выразил готовность пустить привитых «Спутником V» на матчи ЧМ-2022
Сюжет:

Восемь участков дорог сделали безопаснее в Липецке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецке на восьми участках дорог установили светофоры и обновили дорожные знаки. Работы выполнялись в течение года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Возле остановки «Дом торговли» на улице Гагарина появился светофор вызывного типа, а место разворота специалисты перенесли ближе к улице Титова. Пешеходное ограждение отремонтировали в районе домов № 175 и 246 по Индустриальной улице. Аналогичные работы провели и возле остановки «Улица Вермишева» на нечетной стороне улицы Яна Берзина. Саму остановку перенесли ближе к улице Водопьянова.

На проспекте Мира установили знаки, ограничивающие максимальную скорость движения до 40 км/ч, а на участке Первомайской улицы от улицы Горького до улицы Барашева тиеперь нельзя останавливаться вдоль тротуаров.

Кроме того, в районе пересечения улиц Неделина и Торговой установили дополнительные секции светофора, регулирующие выезд с прилегающей к основной улице территории. На перекрестке Стаханова и Катукова появились направляющие островки движения. На примыканиях к кольцевой развязке площади Танкистов сделали дорожные регулировщики, управлять которыми можно дистанционно.

Lipetskmedia сообщает, что за последние 11 месяцев количество ДТП в Липецке снизилось на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го: с 555 до 393.

Ранее Липецкая область получила дополнительное финансирование в размере 100 млн рублей на ремонт дорог. Средства пошли на восстановление улиц в Липецке. Общая протяженность ремонтируемых участков составит 7,6 км. В список попали улицы в спальных микрорайонах, на окраинах и в частном секторе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021