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Власти Липецкой области одобрили проведение новогодних мероприятий

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В Липецкой области разрешили проводить новогодние утренники. Мероприятия организуют в школах, детских садах, домах культуры. Важное условие — соблюдение противоэпидемических мер. Площадки должны быть заполнены не более чем на 50%. Если в зале соберется от 200 человек, то провести можно только спектакль, сообщает телеканал «Известия». Новогоднее представление должно длиться не более 1,5 часа. На утренники пустят вакцинированных родителей. Ранее сообщалось, что темпы роста заболеваемости в области уменьшились на 20%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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