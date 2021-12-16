Свадьба Ассанжа и Стеллы Моррис состоится в начале 2022 года

Свадьба между основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем и его невестой Стеллой Моррис пройдет не раньше начала 2022 года. Пара подала заявление о заключении брака в ноябре. Власти Великобритании одобрили просьбу заключить союз в тюрьме, передает телеканал «Известия». По словам невесты, на свадьбе будут присутствовать гости. На прошлой неделе суд Лондона разрешил экстрадицию журналиста. В США Ассанжу грозит до 175 лет по обвинению в шпионаже.

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