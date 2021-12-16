Из-за пожара в пятиэтажке под Челябинском погибли три человека

В результате пожара в пятиэтажном доме в поселке Старокамышинск Копейского городского округа Челябинской области погибли три человека. Об этом сообщили в региональном Управлении МЧС в четверг, 16 декабря.

Уточняется, что загорелась квартира на первом этаже.

«Из подъезда было эвакуировано 14 человек. В результате пожара погибло три человека, травмирован один», — сообщили на сайте ГУ МЧС по Челябинской области.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

15 декабря из-за пожара в частном деревянном доме в Амурской области погибли четыре человека. Пожарные в ходе тушения обнаружили тела погибших, в том числе годовалого мальчика и 11-летней девочки.