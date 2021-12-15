Эсминец США Arleigh Burke после учений начал переход в Средиземное море

Эсминец Arleigh Burke начал переход в Средиземное море. Сообщение распространил Шестой флот США. Корабль завершил учения в черноморской акватории, передает телеканал «Известия». Arleigh Burke находился в Черном море с 25 ноября. Эсминец посетил болгарский порт Варна и румынскую Констанцу. Ранее в румынском порту побывал флагман USS Mount Whitney. Военные РФ продолжают следить за передвижением кораблей США.

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