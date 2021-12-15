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Планы по созданию третьей линии метро объявили в Самаре

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В Самаре завершились общественные обсуждения по проекту поправок в генплан города. Судя по представленной схеме, третью линию метро протянут примерно от Московского шоссе через Гагарина, Партизанскую, Верхне-Карьерную, реку Самару, вдоль Южного шоссе, через Уральскую, Утевскую до Долотного переулка, в районе пересечения с Пугачевским трактом.

Станции сделают в районе пересечения Московского шоссе, проспекта Карла Маркса и Гагарина, а также на Партизанской — в районе пересечения с улицей Аэродромной. Еще одну разместят в поселке Толевом, передает НИА «Самара». На участке подземки, которая будет проходить вдоль Южного шоссе, построят две станции. Одна из них будет располагаться за торговым центром «Амбар». Последней станцией метро на линии станет та, которую разместят в районе пересечения Пугачевского тракта с Долотным переулком.

Напомним, власти Самары намерены изъять 54 земельных участка у местных жителей для строительства Северного шоссе. Работы запланированы в Красноглинском районе. По данным администрации, строительство затронет жителей поселка Красный Пахарь, а также владельцев участков в районе станций Козелковская и Ягодная. Пятая очередь объекта свяжет Северное шоссе и улицу Мира в Крутых Ключах. Кроме того, запланировано создание крупной транспортной развязки.

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