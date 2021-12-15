Следствие ходатайствует об аресте 4-х обвиняемых по уголовному делу о трагедии на шахте «Листвяжная»

Следствие ходатайствует об аресте 4-х обвиняемых по уголовному делу о трагедии на шахте «Листвяжная»

2021-12-15 17:05:58

2021-12-15 17:05:58

2021-12-15 17:05:58

2021-12-15 17:05:58

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru