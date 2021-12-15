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Путин призвал активнее использовать возможности для развития внутреннего туризма

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Возможности для развития внутреннего туризма в РФ, которые предоставила пандемия коронавируса, необходимо использовать энергичнее. Об этом 15 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Повысить погрузку: Путин призвал развивать внутренний туризм
Для этого нужно использовать возможности транспортного сектора, турагентств и гостиничного бизнеса

Российский лидер обсудил с участниками встречи реализацию нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он отметил, что значительные средства были направлены в уставной капитал корпорации «Туризм РФ», а не на проведение мероприятий по развитию отрасли.

«У нас по этому направлению в целом фиксируется исполнение на 83,1%, но значительные деньги пошли не на реальную работу, не на строительство инфраструктуры, строительство объектов, а на взносы в уставной капитал корпорации «Туризм РФ». А основные работы выполнены только на 51%», — прокомментировал глава государства.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что деньги, вложенные в «Туризм РФ», будут возвращаться по мере запуска проектов. После этого средства направят в другие проекты, что принесет «наибольший эффект для наших туристов».

Комментируя слова Чернышенко, президент попросил «подтолкнуть» реализацию данных программ. Как добавил Путин, «жизнь так распорядилась, что этот вид услуг, центр его в значительной степени переместился на внутренний туризм».

В сентябре сообщалось, что в 2022–2024 годах расходы бюджета страны на национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» составят 168 млрд рублей. Такие данные содержит пояснительная записка к законопроекту «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Так, в следующем году примерно 38,785 млрд рублей направят на реализацию федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры». Еще 12,488 млрд рублей будет выделено на «Повышение доступности туристических продуктов», а 1,566 млрд — на «Совершенствование управления в сфере туризма».

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