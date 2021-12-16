Большая часть россиян заявили об эмоциональном выгорании

Большинство россиян (75%) обнаружили у себя признаки эмоционального выгорания, чаще всего о наличии выгорания говорили жители Новосибирска, Казани и Санкт-Петербурга. Такие данные следуют из результатов опроса, проведенного цифровым медицинским сервисом «Доктор рядом» и платформой онлайн-рекрутинга hh.ru. Текст имеется в распоряжении «Известий».

Согласно опросу, из 75% респондентов каждый третий (36%) уже замечает у себя такие признаки, как отсутствие радости от работы, постоянное чувство вины и горечи, снижение концентрации внимания, нарушение сна и утомляемость. 35% считают, что почти или уже выгорели, а 4% замечают у себя такие симптомы впервые. Оставшиеся 25% не замечают у себя вышеперечисленных симптомов.

Примечательно, что чаще всего признаки эмоционального выгорания обнаруживали у себя жители следующих городов: Новосибирск (92%), Казань (85%), Санкт-Петербург (78%), Москва (76%), Самара (73%), Екатеринбург (68%), Краснодар (68%).

По словам консультанта медицинского сервиса «Доктор рядом», психолога Марины Решетниковой, выгорание можно рассматривать, как одно из проявлений синдрома хронической усталости в условиях хронического стресса.

«Помочь себе в таких условиях можно следующими действиями: планируйте время работы и время отдыха; разделите зону рабочего пространства и зону отдыха (особенно это важно для тех, кто работает из дома); не перегружайте себя, выпишите рабочие задачи и решите какие вы точно в состоянии сегодня выполнить (приоритезируйте их по срокам). Помните, что депрессия и накопление усталости как признаки эмоционального выгорания начинаются незаметно и развиваются постепенно. Их можно сразу не заметить, поэтому важно уделять внимание к своему психоэмоциональному и физическому состоянию, слышать себя», — рекомендовала специалист.

Аналитики также отметили, что самый большой процент специалистов, которые наблюдают у себя признаки выгорания, обнаружился среди бухгалтеров и HR-менеджеров (по 88%). Высокий процент наблюдается и среди юристов (83%). Перед праздничными днями высокий стресс привел к эмоциональному выгоранию сотрудников банков и PR-менеджеров (по 82% в каждой специализации), а также 75% IT-специалистов.

В сентябре психолог «МЕДСИ Premium» Екатерина Кулагина рассказала «Известиям» о том, как обнаружить у себя и окружающих признаки эмоционального и профессионального выгорания и как справиться с этим состоянием.

Эксперт рекомендовала провести анализ своего пребывания на работе, ревизию ценностей, а также поговорить об этом с начальством и значимыми партнерами.