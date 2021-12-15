Войска Франции покинули Тимбукту после восьмилетней операции «Бархан»

Франция вывела войска из Тимбукту на севере Мали. В стране восемь лет проводилась операция «Бархан», передает телеканал «Известия». Франция помогала в борьбе с террористическими группировками. Занимаемую силами операции территорию теперь передали в ведение ВС Мали. Франция продолжит помогать ВС странам Сахаро-Сахельского региона в борьбе с террористами.

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